Eskişehir'de 3 Hükümlü Yakalandı

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Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

"Kasten yaralama" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 13 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.T, "konutta silahla yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Ö.F.A. ile çeşitli suçlardan 8 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılan C.D. yakalandı.

Söz konusu hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.