Eskişehir'de Arabasız Pazar Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Arabasız Pazar Coşkusu

23.02.2026 13:47  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hayata geçirilen “Arabasız Pazar” uygulamasının ikincisi, Ziya Gökalp Bulvarı, Örme Sokak ve Atatürk Bulvarı’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bulvarda vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Sokakların sesini, yürümeyi, sohbet etmeyi ve paylaşmayı yeniden hatırladık” dedi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hayata geçirilen "Arabasız Pazar" uygulamasının ikincisi, Ziya Gökalp Bulvarı, Örme Sokak ve Atatürk Bulvarı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bulvarda vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sokakların sesini, yürümeyi, sohbet etmeyi ve paylaşmayı yeniden hatırladık" dedi.

Soğuk havaya rağmen Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği "Arabasız Pazar" etkinliğinde cadde ve sokaklar bir günlüğüne araç seslerinden arındı; yerini kahkahalara, sohbetlere ve çocukların neşesine bıraktı. Kent sakinleri yürüyerek, bisiklet sürerek ve komşularıyla selamlaşarak şehrin kamusal alanlarını yeniden keşfetmenin keyfini yaşadı.

Özellikle çocukların özgürce oyun oynayabildiği alanlara dönüşen caddelerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aileler güvenli bir ortamda zaman geçirirken, sokak müzisyenleri ve çeşitli etkinlikler güne ayrı bir canlılık kattı. Bir günlüğüne de olsa araçlar yerine insanın ve yaşamın merkeze alındığı bu özel deneyim, kent kültürünün paylaşım ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında Başkan Ünlüce de Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Hemşehrileriyle uzun süre sohbet eden Ünlüce, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ünlüce, "Soğuk havaya rağmen hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgiyle; sokakların sesini, yürümeyi, sohbet etmeyi ve paylaşmayı yeniden hatırladık. Çocuklarımızın neşesiyle canlanan caddelerimizde, bir günlüğüne araçlar yerine insanı ve yaşamı merkeze alan bir kent deneyimini hep birlikte bir kez daha yaşadık. Eskişehir'i daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha paylaşımcı bir kent haline getirmek için bu adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uygulama süresince alternatif ulaşım güzergahları planlanırken, acil durumlar, engelli bireylerin ulaşımı ve zorunlu hizmetlerin aksamaması için belediye ekipleri sahada görev yaptı.

Uygulama ile bireysel araç kullanımının azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi, hava ve gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda toplu taşımanın ve alternatif ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi, kamusal alanların daha aktif ve sosyal mekanlara dönüşmesi amaçlanıyor.

Arabasız Pazar uygulaması, her ayın son pazar günü devam edecek.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Yerel Haberler, Ziya Gökalp, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Arabasız Pazar Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Cristiano Ronaldo’dan merak edilen geleceği hakkında açıklama Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi Cevap çok ağır oldu 5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:42:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Arabasız Pazar Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.