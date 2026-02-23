Eskişehir'de Arabasız Pazar Coşkusu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hayata geçirilen "Arabasız Pazar" uygulamasının ikincisi, Ziya Gökalp Bulvarı, Örme Sokak ve Atatürk Bulvarı'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bulvarda vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sokakların sesini, yürümeyi, sohbet etmeyi ve paylaşmayı yeniden hatırladık" dedi.

Soğuk havaya rağmen Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği "Arabasız Pazar" etkinliğinde cadde ve sokaklar bir günlüğüne araç seslerinden arındı; yerini kahkahalara, sohbetlere ve çocukların neşesine bıraktı. Kent sakinleri yürüyerek, bisiklet sürerek ve komşularıyla selamlaşarak şehrin kamusal alanlarını yeniden keşfetmenin keyfini yaşadı.

Özellikle çocukların özgürce oyun oynayabildiği alanlara dönüşen caddelerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aileler güvenli bir ortamda zaman geçirirken, sokak müzisyenleri ve çeşitli etkinlikler güne ayrı bir canlılık kattı. Bir günlüğüne de olsa araçlar yerine insanın ve yaşamın merkeze alındığı bu özel deneyim, kent kültürünün paylaşım ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında Başkan Ünlüce de Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Hemşehrileriyle uzun süre sohbet eden Ünlüce, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ünlüce, "Soğuk havaya rağmen hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgiyle; sokakların sesini, yürümeyi, sohbet etmeyi ve paylaşmayı yeniden hatırladık. Çocuklarımızın neşesiyle canlanan caddelerimizde, bir günlüğüne araçlar yerine insanı ve yaşamı merkeze alan bir kent deneyimini hep birlikte bir kez daha yaşadık. Eskişehir'i daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha paylaşımcı bir kent haline getirmek için bu adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uygulama süresince alternatif ulaşım güzergahları planlanırken, acil durumlar, engelli bireylerin ulaşımı ve zorunlu hizmetlerin aksamaması için belediye ekipleri sahada görev yaptı.

Uygulama ile bireysel araç kullanımının azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi, hava ve gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda toplu taşımanın ve alternatif ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi, kamusal alanların daha aktif ve sosyal mekanlara dönüşmesi amaçlanıyor.

Arabasız Pazar uygulaması, her ayın son pazar günü devam edecek.