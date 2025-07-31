Eskişehir'de Arsa Dolandırıcılığı Operasyonu

ESKİŞEHİR'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte banka hesabı ve kimliklerle 10 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arsa dolandırıcılığı ile ilgili çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada sahte kimlik, sahte banka hesabı kullanan 7 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DUBLÖR KULLANMIŞLARAsayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,