Eskişehir\'de asayiş toplantısına başsavcı ve emniyet müdürü katıldı

Eskişehir'de asayiş toplantısına başsavcı ve emniyet müdürü katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de asayiş ve güvenlik durumunun ele alındığı toplantı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün de katıldı.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, kentteki genel asayiş ve güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün ve diğer ilgililer de katıldı.
Kaynak: AA
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