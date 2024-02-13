Eskişehir'de Balon Futbolu İlgi Görüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Balon Futbolu İlgi Görüyor

Eskişehir\'de Balon Futbolu İlgi Görüyor

Eskişehir'de çocukluk arkadaşları Sercan Anılır ve Faruk Sezer'in girişimleriyle hizmete sunulan balon futbolu, eğlenceli içeriğiyle sporseverlerden ilgi görüyor. Oyuncuların bedenini belden yukarı özel tasarlanmış balonla sararak farklı bir deneyim sunan oyun hem salonda hem halı sahada oynanabiliyor.

13.02.2024 10:08
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Eskişehir'de çocukluk arkadaşları Sercan Anılır ve Faruk Sezer'in girişimleriyle hizmete sunulan balon futbolu, eğlenceli içeriğiyle sporseverlerden ilgi görüyor.

Oyuncuların bedenini belden yukarı özel tasarlanmış balonla sararak farklı bir deneyim sunan oyun hem salonda hem halı sahada oynanabiliyor.

Sezer, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 aylık süreçte balonları yurt dışından temin ettiklerini söyledi.

Balon futbolunun farklı bir oyun olduğunu belirten Sezer, "Değişik bir şey olduğu için görenler şaşırıyor, gelmek istiyor. Bana kalırsa bu aktivite futboldan daha eğlenceli, daha güvenilir. Çünkü top vücudunuzu kapladığı için düştüğünüz zaman dizleriniz yere gelmiyor. Kafa kısmı zaten topun içinde olduğu için tamamıyla korumada oluyor. Kemerleri de taktığımız zaman hiçbir sorun olmuyor." diye konuştu.

Sezer, 30 dakika süren oyunun kurallarının kendileri tarafından yaptıkları araştırmalar sonucu belirlendiğini ifade etti.

Balon futbolu oynayan sağlık çalışanı Oğuzhan Palazoğlu da ilk deneyiminin yorucu ancak eğlenceli geçtiğini anlattı.

Oyunun stres atmak için gayet uygun bir ortam sunduğunu dile getiren Palazoğlu, "Adrenalini yüksek ve heyecanlı. Mesafe daraldığı için ayakla pek vurma şansınız yok, normal futboldan böyle bir farkı var. Biraz daha zor. Futbol oynamaya gelmiş gibi değiliz. Daha çok eğlendik ve stres attık. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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