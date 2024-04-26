Eskişehir'de Basın Kartı Komisyonu İlk Kez Kart Dağıttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Basın Kartı Komisyonu İlk Kez Kart Dağıttı

Eskişehir\'de Basın Kartı Komisyonu İlk Kez Kart Dağıttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, Eskişehir'de ilk kez basın kartı almaya hak kazanan 12 basın mensubuna kartları teslim edildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın ve basın mensupları katıldı. Kartların teslimi sırasında Ülgen, gazetecilere kartın sağladığı hak ve kolaylıklar hakkında bilgi verirken, Aşkın ise Basın İlan Kurumu'nun çalışmaları ve basında gazete ve internet haber siteleriyle ilgili konular hakkında bilgiler aktardı.

26.04.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Basın Kartı Komisyonunca yılın ilk toplantısının ardından Eskişehir'de ilk kez kart almaya hak kazanan 12 basın mensubuna kartları teslim edildi.

Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın ve basın mensupları katıldı.

Basın mensuplarına kartlarını teslim eden Ülgen, bu kartın gazetecilere sağladığı hak ve kolaylıklarla ilgili bilgi verdi, kartlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aşkın ise Basın İlan Kurumunun çalışmaları, resmi ilan işlemleri, basında gazete ve internet haber siteleriyle ilgili konluarda bilgiler aktardı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Eskişehir, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Basın Kartı Komisyonu İlk Kez Kart Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Basın Kartı Komisyonu İlk Kez Kart Dağıttı - Son Dakika
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