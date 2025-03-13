Eskişehir'de Bebek Kütüphanesi Atölyeleri Başladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, ailelerden gelen talebe kayıtsız kalmayarak "Bebek Kütüphanesi" atölyelerini hayata geçirdi. Kütüphane, bebeklerin zihinsel, motor ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi'nde 12-24 aylık bebeklerle "Bebek Kütüphanesi" atölyeleri başladı. Başkan Ünlüce'nin Eskişehirli ebeveynlerden gelen istek üzerine uygulamaya geçirdiği atölyelerle, bebekleri gelişimsel olarak desteklemek, ebeveynlere bilgilendirici eğitimler vermek, anne ve bebek arasındaki güvenli bağlanmayı güçlendirmek amaçlıyor.

Atölyelerin başlamasıyla büyük ilgi gören "Bebek Kütüphanesi", ailelerin bebekleriyle birlikte kaliteli zaman geçirdiği bir mekan oldu.

Çocuk Hakları Birimi'nde gerçekleştirilen atölyelere ilişkin bilgi veren Çocuk Hakları Birimi eğitmeni Kadriye Turgut, "Özellikle 12-24 aylık bebeklerimiz için ailelerden birimize gelen yoğun bir atölye talebi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye bu talepleri ilettik ve kendisi hemen bir çalışma yapmamızı istedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sekiz hafta süren atölyelerimizde bebeklerimizin zihinsel, motor ve sosyal gelişimine destek oluyor, ailelerimize de rehberlik ediyoruz" dedi.

Atölyelere katılan ebeveynler, "Bebeklerimizi, çocuklarımızı düşünen bir belediye sahip olmak bizleri çok mutlu ediyor. Böyle bir ihtiyaç vardı, sesimizi duyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ebeveynler, atölyelere kayıt olmak ve bilgi almak için 0538 876 38 73 numaralı telefonu arayabilecek ya da Çocuk Hakları Birimi sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşabilecek.