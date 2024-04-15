Eskişehir\'de trafik denetimlerinde 267 araç trafikten men edildi

Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 267 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından 08-15 Nisan tarihlerinde il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 576 araç sorgulandı.
170 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 9 milyon 981 bin 468 lira tutarında trafik cezası uygulandı.
Aynı dönemde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 9 bin 711 sürücü ve araç kontrol edildi.
Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 1298 sürücüye, 2 milyon 715 bin 603 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.
97 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün belgesi geri alındı.
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