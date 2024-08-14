Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen genç kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

14.08.2024 13:17
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.

Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan Sinem Ç'nin (23) intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Ç'nin intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun ardından belirlenecek Sinem Ç'nin cenazesinin morgdan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Odunpazarı, 3-sayfa, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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