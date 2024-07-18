Eskişehir\'de Bisiklet Sürmeyi Öğrenme Kursu

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından ilk kez düzenlenen "Bisiklete Binmeyi Öğreniyorum, Sağlıklı Yaşıyorum" kursu ile çocuklar ve yetişkinler, bisiklet sürmeyi öğreniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK tarafından düzenlenen "Bisiklete Binmeyi Öğreniyorum, Sağlıklı Yaşıyorum" kursu, Büyük Park'ta gerçekleştiriliyor. Birinci grupta 5-7 yaş, ikinci grupta 8-10 yaş, üçüncü grupta 11-14 Yaş, dördüncü grupta ise yetişkinlere eğitimler veriliyor. Çocukların bisiklet sürmeyi öğrenmeleri, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirmeleri, trafik kurallarını öğrenmelerini amaçlayan eğitimler, renkli görüntülerle başladı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitimlerde çocuklar, güvenli bisiklet sürmeyi öğrenirken, aynı zamanda spor yaparak fiziksel aktivite alışkanlıklarını geliştiriyorlar. Eğitimlere tam donanımlı bir şekilde katılan öğrenciler, 4 saat teorik 6 saat bire bir pratik eğitim alıyor. Çocukların öğrenme süreçlerine göre eğitim saatleri artırılıyor.