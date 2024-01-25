 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Çalınan Çanta Belediye Çalışanı Tarafından Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Çalınan Çanta Belediye Çalışanı Tarafından Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı, içinde yaklaşık 30 bin liranın bulunduğu çantayı sahibine teslim etti. Çantanın sahibi Esra Çelik, belediye çalışanı Okan Arslan'a teşekkür ederek, çantayı eksiksiz teslim aldığını belirtti.

Eskişehir\'de Çalınan Çanta Belediye Çalışanı Tarafından Sahibine Teslim Edildi
25.01.2024 - 19:27,
Abone Ol

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı, içinde yaklaşık 30 bin liranın bulunduğu çantayı sahibine teslim etti.

Sabah temizlik yaptığı bölgede, içinde para olan bir çanta bulan Okan Arslan, durumu şefine bildirdi. Çantanın içinde, alışveriş yapılan işletmeye dair bilgiye ulaşan Arslan, işletmeye giderek çantanın sahibine ulaşılmasını sağladı.

Arslan'ın emniyette ifade verdiği sırada kendisine ulaşılan Esra Çelik, çantasını belediye ekipleri ve Arslan'dan eksiksiz teslim aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, olayı öğrenmesinin ardından büfe işletmecisi Esra Çelik ve belediye çalışanı Okan Arslan'ı makamında ağırladı.

Temizlik İşleri personeli Arslan'a teşekkür eden Kurt, "Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının dürüstlüğüne, onuruna hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bugün, bunu bir kez daha ispat ettiniz. Tekrar kutluyorum sizi. Müdüre de teşekkür ediyorum. Doğru iş yapalım. Biz vatandaşımızın rahat etmesi için varız. Bu da onun küçük bir parçası." dedi.

Okan Arslan da insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "İnsanın normalde böyle davranması lazım. Çalıştığım kurumda da bize her zaman böyle davranmamız söyleniyor. Biz de bu seviyede ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında görevimizi yapıyoruz. Bu bizim insanlık namına görevimiz." ifadelerini kullandı.??????????????

Çantanın sahibi Esra Çelik de belediye çalışanı Okan Arslan'a teşekkür ederek, olayı şöyle aktardı:

"Sabahleyin işe giderken minibüse bindim. Minibüsten indim. Karşıdan karşıya geçerken arabalar birden hareket etti. Koşturdum. O ara çantamın askısı kopmuş. Düşürdüm. Büfeye gittim. Sonra büfede para üstü vermem gerekiyordu. Çantamın olmadığını fark ettim. Sonra esnafı aradım, bulamadım. Karakola gittim. İfademi verdim. O sırada arkadaş ulaştı. Sonra çantayı eksiksiz teslim aldım."

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • DertLiiii: eskişehirde bulunan çanta yazsaydınız iyiydi çalan çırpan yok sonucta dogru haber yapın herzaman Yanıtla 0 0

Odunpazarı Belediyesi, Okan Arslan, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Çalınan Çanta Belediye Çalışanı Tarafından Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:50:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çalınan Çanta Belediye Çalışanı Tarafından Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement