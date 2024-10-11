Canlı Yayında Müstehcenlik Suçlaması

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ESKİŞEHİR'de, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan Gökben D. (22), 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.'nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi. Gelen şikayetlerle birlikte Gökben D. hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da Gökben D. hakkında tutuklanması için kampanya başlatılırken, canlı yayınladığı anlardan videolar paylaşıldı. Gökben D.'nin, videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa hareket ettiği görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

ÖZÜR YAZISI YAYINLAMIŞ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Gökben D.'nin gözaltına alınmadan önce hakkındaki iddialara cevap verip, özür dilediği ortaya çıktı.