Eskişehir'de Çilem Caddesi'nde Asfalt Çalışması

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 4- 5 Temmuz'da Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde asfalt onarım ve yenileme çalışması yapılacağını belirterek, sürücüleri uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde yapılacak çalışma için sürücüleri uyaran yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'mızca Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde asfalt onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. İlgili cadde 4 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00 ile 5 Temmuz 2024 saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak olup, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde şehrimiz diğer köprüler, ana cadde ve bulvarlarında da gece çalışmalarımız devam edecek olup, trafik kapatma hususlarında çalışmalar öncesinde bilgilendirme yapılacaktır."