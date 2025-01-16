Eskişehir'de Çoban ve Bekçi Köpeklerine Mikroçip Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Çoban ve Bekçi Köpeklerine Mikroçip Uygulaması Başladı

Eskişehir\'de Çoban ve Bekçi Köpeklerine Mikroçip Uygulaması Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar ilçesinde çoban ve bekçi köpekleri için mikroçipleme, kimliklendirme ve kuduz aşısı çalışmalarına başladı. Protokol kapsamında yapılan bu uygulama sayesinde köpeklerin sağlık durumu elektronik ortamda takip edilebilecek.

16.01.2025 13:57  Güncelleme: 15:28
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sivrihisar ilçesinde çoban ve bekçi köpekleri için mikroçipleme, kimliklendirme ve kuduz aşısı çalışmaları devam ediyor.

Kırsal ilçelerdeki çoban ve bekçi köpekleri için mikroçipleme, kimliklendirme ve kuduz aşısı yapılması çalışmaları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında imzalanan protokol kapsamında tüm hızıyla devam ediyor.

İlk çalışmalar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapılması ile çoban ve bekçi köpeği sayısının fazlalığı sebebiyle pilot ilçe olarak seçilen Sivrihisar'da gerçekleştiriliyor. Veteriner hekimleri tarafından mahalle mahalle gerçekleştirilen çalışmalarda çoban ve bekçi köpeklerine mikroçip takılırken, kimliklendirme ve kuduz aşısı yapılıyor.

Hayvanlarla ilgili tüm gelişmeler sistem üzerinden takip edilebiliyor

Mikroçip hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, pirinç tanesi büyüklüğündeki çipin deri altından köpeklerin ense bölümüne yerleştirildiğini söyledi. Bu işlemin köpeklere hiçbir zarar vermediğini ifade eden veteriner hekimler, mikroçip sayesinde köpeklerin hastalıkları, yaşı, aşıları, kullandığı ilaçlar gibi özellikler kayıt altına alınarak takip edilebildiğini belirtti. Mikroçipte bir seri numarası olduğunu ve uygulanan her hayvanın özel bir numarası olduğunu ifade eden veteriner hekimler ayrıca, elektronik ortamda saklanan veriler sayesinde hayvanlarla ilgili tüm gelişmelerin sistem üzerinden takip edilebildiğini söylediler. Ayrıca mikroçip sayesinde kaybolma, kaçırılma veya terk edilme durumlarında çipli köpekler bulunarak sahiplerine teslim edilebilecek.

Protokol kapsamında Sivrihisar'daki çalışmalar devam ederken ikinci ilçe olarak Mihalıççık'ta da çalışmalara yakın zamanda başlanacağını bildirildi.

Kaynak: ANKA

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