Eskişehir'de Dayanışma ve Paylaşım Temalı İftar Programı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalgazi'de kurulan iftar sofrasında ilçe halkına seslenerek, "Dayanışma ve paylaşımın ayında Mihalgazi'de olmak büyük mutluluk" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Mihalgazi'de verilen ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar davetine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal da katıldı. Başkan Ünlüce, iftar öncesi ve sonrası Mihalgazili vatandaşlar ile sohbet etti.

"Mihalgazi'de olmak büyük mutluluk"

Ünlüce, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın önemine ve toplumsal dayanışmanın gücüne değindi. Başkan Ünlüce, "Dayanışma ve paylaşımın ayında Mihalgazi'de olmak büyük mutluluk. Tutulan oruçların kabul, birliğimizin daim olmasını diliyor, tüm Mihalgazililere ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılanlar, hem iftarlarını açmanın hem de komşuları ve dostlarıyla bir araya gelmenin keyfini çıkarak, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.