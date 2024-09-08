Eskişehir'de Dronla Trafik Denetimi

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Eskişehir'de dronla yapılan trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, kentin ana arterlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimde, kırmızı ışık, kasksız motosiklet kullanımı, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanma ve yaya geçidi ihlalleri dronla havadan görüntülendi.

Denetimlerde hatalı sürücülere, Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı.