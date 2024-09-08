Eskişehir'de Dronla Trafik Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Dronla Trafik Denetimi

Eskişehir'de yapılan dronla trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı. Denetimlerde kırmızı ışık, kasksız motosiklet kullanımı, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve yaya geçidi ihlalleri dronla havadan görüntülendi. Hatalı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'na göre idari para cezası kesildi.

08.09.2024 09:46
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Eskişehir'de dronla yapılan trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, kentin ana arterlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimde, kırmızı ışık, kasksız motosiklet kullanımı, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanma ve yaya geçidi ihlalleri dronla havadan görüntülendi.

Denetimlerde hatalı sürücülere, Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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