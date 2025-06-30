Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.
75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Caddede faaliyet gösteren fabrikanın ambalaj deposunda kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle işçiler tedbir amaçlı fabrikadan çıkarılarak servislerle evlerine gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin depodaki yangını söndürme çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?