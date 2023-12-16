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Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika
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Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir\'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
16.12.2023 - 07:02,  Güncelleme: 07:04
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ESKİŞEHİR'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Toplam 15 araç ve 35 personelle müdahale edildi. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil" dedi.

Yangın, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tesis çalışanları yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın itfaiye ekipleri müdahale etti. İçerisinde kağıt, plastik ve tahta olduğu öğrenilen tesisteki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

VALİ AKSOY: YANGIN KONTROL ALTINDA

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Kanlıpınar Mahallemizde geri dönüşüm tesisinin birinde çıkan yangın nedeniyle 112'ye saat 20.22'de ihbar geliyor. İki dakika sonra da itfaiye teşkilatı yola çıkarak yangına müdahale ediyor. Gerek İtfaiye Başkanlığı gerek Organize Sanayi Bölgemiz gerekse Hava Kuvvetlerinin itfaiyeleri olay yerine intikal ediyor. Toplam 15 araç ve 35 personelle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın çıkış nedeniyle ilgili kontrol altına alındıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yapacak. Tespitimiz neyse onu daha sonra kamuoyuyla paylaşırız. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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