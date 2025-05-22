Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında tesiste zarar oluştu, bir iş makinesi ile kamyon kullanılamaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesindeki Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'ndeki (EMKO) bir geri dönüşüm tesisinde gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Atıkların bulunduğu depo kısmındaki yangına çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale edip, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Tesiste zarara yol açan yangında iş makinesi ve kamyon da kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,