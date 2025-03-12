Eskişehir'de İftar Sofrası Dayanışma Ruhu - Son Dakika
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Eskişehir'de İftar Sofrası Dayanışma Ruhu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Han'da düzenlenen iftar davetinde vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışma mesajları verdi. Kırsal ilçelerdeki iftar sofraları ile birlik ve beraberlik vurgulandı.

12.03.2025 14:54
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Han'da verilen iftar davetinde ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlüce, "Dayanışmanın ruhunu iftar sofralarımızda hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Han Cumhuriyet Meydanı'nda verilen iftara, ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Davete, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ünlüce, "Dayanışmanın ruhunu iftar sofralarımızda hep birlikte yaşıyoruz. Soframızı, sevgimizi ve muhabbetimizi paylaştığımız bu güzel akşamda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İftar Sofrası Dayanışma Ruhu - Son Dakika

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