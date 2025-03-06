Eskişehir'de İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
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Eskişehir'de İftar Sofrası Kuruldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan'ın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

06.03.2025 15:51  Güncelleme: 17:18
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlüce, "Ramazan ayında bir araya gelmek, hepimizi daha da yakınlaştırıyor. Bugün burada, bu sofrada, hep birlikte orucumuzu açarak mahallemizin huzurunu paylaşmak bizim için çok değerli" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Beylikova Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği iftar programına Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlüce, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayında bir araya gelmek, hepimizi daha da yakınlaştırıyor. Bugün burada, bu sofrada, hep birlikte orucumuzu açarak mahallemizin huzurunu paylaşmak bizim için çok değerli" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika

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