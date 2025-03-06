Eskişehir'de İftar Sofrası Kuruldu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlüce, "Ramazan ayında bir araya gelmek, hepimizi daha da yakınlaştırıyor. Bugün burada, bu sofrada, hep birlikte orucumuzu açarak mahallemizin huzurunu paylaşmak bizim için çok değerli" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Beylikova Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği iftar programına Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlüce, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayında bir araya gelmek, hepimizi daha da yakınlaştırıyor. Bugün burada, bu sofrada, hep birlikte orucumuzu açarak mahallemizin huzurunu paylaşmak bizim için çok değerli" dedi.