Eskişehir'de İftar Sofrası Kuruldu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Ramazan ayının bereketini paylaşmak için kırsal ilçelerde düzenlediği iftar davetlerine devam ediyor. Seyitgazi'de kurulan iftar sofrasında ilçe halkına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız daim olsun" dedi.

Ramazan aynın gelmesiyle birlikte kırsal ilçelerde iftar programlarına başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi iftar yemeklerinde vatandaşlarla buluşuyor. Program kapsamında Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar buluşmasına Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Ünlüce, "Sevgili Seyitgazili hemşehrilerimiz, bu mübarek ayda bir araya gelerek, aynı sofrada buluşmak, bizleri daha da güçlü kılıyor. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız daim olsun" diye konuştu.