Eskişehir'de İftar Sofrasında Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Eskişehir'de İftar Sofrasında Dayanışma Vurgusu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler'de ilçe halkıyla bir araya geldiği iftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

11.03.2025 14:47
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler'de ilçe halkıyla bir araya geldiği iftar sofrasında beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler Pazar Yeri Alanı'nda ilçe sakinlerini bir araya getirdi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Ramazan sadece oruç tutmak değil aynı zamanda dayanışma içinde olmak demek"

İftar programında konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğine vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, hep birlikte dua etmek bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda yardımlaşmak, dayanışma içinde olmak demektir. Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek ayda, oruçlarınızın ve hayırlarınızın kabul olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de İftar Sofrasında Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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