Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüleceği ihbarına ilişkin belirledikleri adrese yaptıkları baskında 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 şişe kaçak içki, 18 litre etil alkol, 8 alkol kiti ve 40 boş şişe ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kaçak İçi Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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