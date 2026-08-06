Eskişehir\'de Kaza: 2 Yaralı

ESKİŞEHİR'de şarampole devrilerek takla atan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili bilgi veren sürücü Harun A. (56), başka bir otomobilin kendilerine çarparak, kaçtığını iddia etti.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Eskişehir-Alpu yolunda meydana geldi. Harun A., idaresindeki 26 ACM 095 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil şarampole devrilerek, takla attı. Araçta bulunan Hakkıhan A. (30) ile Songül A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi görüp hastaneye gitmeyi reddeden sürücü Harun A., başka bir aracın kendilerine çarpıp kaçtığını öne sürerek, "Biri çarptı, olduğumuz yerde döndük. Alpu tarafına gidiyorduk, devrildik. Kaçan aracın plakasını alamadık, hiçbir şey göremedik" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.