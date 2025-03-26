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Eskişehir'de Kırsalda İftar Buluşmaları Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kırsalda düzenlediği iftar buluşmalarına Alpu ilçesinin Bozan Mahallesi'nde devam etti. Davete katılanlar arasında belediye başkanları ve mahalle sakinleri yer aldı.

26.03.2025 13:09  Güncelleme: 14:41
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kırsalda düzenlediği iftar buluşmalarına Alpu ilçesinin Bozan Mahallesi'nde devam etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları, vatandaşların yoğun ilgisiyle Bozan Mahallesi'nde devam etti. Davete, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fikriye Güven Zaptiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

"Hoşgörü ve barış dolu bir ortamda buluşma fırsatı yakalıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fikriye Güven Zaptiye, mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlamını ileterek, "Ramazan ayında, halkımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İftar sofralarımızda sadece yemek paylaşmıyor, aynı zamanda sevgi, hoşgörü ve barış dolu bir ortamda buluşma fırsatı yakalıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kırsalda İftar Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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