Eskişehir'de Kıskançlık Nedeniyle Çıkan Kavgada Rus Uyruklu Kadın Öldürüldü

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Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

Sanık Atila Sarıhan savunmasında yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip onunla evlendim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, sanığın olay günü elinde oluşan kesiğin Adli Tıp Kurumu'ndaki raporunun alınmasına, maktul Elena Samsanova'nın cep telefonuna ait sim kart şifresinin tespit edilmesi için GSM operatöründen dönüş beklenmesine hükmederek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesinde 31 Mart 2023'te, Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı yaralamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan ise tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, telefonunda Rusya'daki eski eşiyle görüştüğüne dair mesajları görerek aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Samsanova'yı öldüren Atila Sarıhan'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.