Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibi tarafından kötü muameleye maruz kalan köpek, polis ekipleri tarafından barınağa teslim edildi. Köpeği sahiplenmek isteyen cumhuriyet başsavcılığında görevli zabıt katibi Özge Canbul, hayvana yeni bir yuva sağladı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Canbul'u örnek davranışından dolayı tebrik etti ve hayvanların haklarının korunması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Köpeğe 'Pamuk' ismi verildi. Sahibi Y.K. ise savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

01.08.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sahibinin kötü muamelesine maruz kalan köpek, yeniden sahiplendirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta sahibi Y.K. (28) tarafından kötü muamelede bulunulmasının ardından polis ekiplerince barınağa teslim edilen hayvan, sahiplenmek isteyen cumhuriyet başsavcılığında görevli zabıt katibi Özge Canbul'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Canbul'u örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkanları kullanıldıklarını belirten Yeldan, "Zabıt katibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize 'Pamuk' ismini verdik." açıklamasını yaptı.

Köpeği sahiplenen Özge Canbul ise Pamuk'un bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini kaydederek, "Bundan sonrasında yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini bize esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakimlikçe serbest bırakılan Y.K'nin, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Ali Yeldan, Eskişehir, Tepebaşı, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Ankara’da casus takası ABD’li ve Rus tutuklular Başkent’te takas ediliyor Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 17:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kötü muameleye maruz kalan köpek sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement