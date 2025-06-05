Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Anlamlı Çiçek Dağıtımı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara yakınlarının kabirlerine dikmeleri için çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıkları ile birlikte 12 kırsal ilçedeki mezarlık girişlerine kurulan stantlarda vatandaşlara çiçek dağıtttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de Asri Mezarlığı'ndaki dağıtıma katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlar, bu anlamlı hizmetin her bayram olduğu gibi bu bayramda da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Ünlüce'ye teşekkür etti.

Mezarlık içi ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale gelen etkinlik, Anneler Günü, Babalar Günü, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda düzenli olarak sürdürülüyor. Ayrıca, arife günü ve bayram süresince Asri Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferlerinin devam edeceği bildirildi. Mezarlık alanı içerisinde vatandaşların ulaşımları da ücretsiz servislerle sağlanacak.