Eskişehir\'de Müstakil Evde Yangın

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokağı'nda iki katlı müstakil evde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.

Yangına tanık olan mahalle sakinlerinden Ahmet Tüzük, alevlerin ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

Kendilerinin de söndürme çalışmalarına katıldıklarını anlatan Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık." dedi.