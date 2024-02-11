Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Eskişehir\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Eskişehir'in Alanönü Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 14:01
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Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta, sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Eskişehir, İtfaiye, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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