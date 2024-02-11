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Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta, sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.