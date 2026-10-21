Eskişehir'de polis, 3 üniversite kampüsünde 28 bin 170 öğrenciyle buluştu

Eskişehir'de polis, 3 üniversite kampüsünde 28 bin 170 öğrenciyle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 21 Eylül-16 Ekim'de 3 üniversitenin kampüsünde stant kurdu. Stantlarda 2026-2027 eğitimine başlayan öğrencilere bilgilendirme yapıldı; 28 bin 170 öğrenciyle bir araya gelindi.
Eskişehir'de polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 3 üniversitenin kampüslerinde 28 bin 170 öğrenciyle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında, 21 Eylül-16 Ekim tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüslerinde stantlar kuruldu.
Stantlarda 2026-2027 akademik yılında üniversite eğitimine başlayan öğrencilerle buluşan ekipler, proje kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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