Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların, gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığını belirledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait isme yazılmış 4 milyon 700 bin lira değerinde 2 çek, 480 bin lira değerinde 1 ödeme protokolü ve 18 ödeme dekontu ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında "tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı'nda kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Tepebaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliye ait olduğu tespit edilen motosiklette, muhtelif markalarda 1100 paket faturasız ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tepebaşı ilçesinde üzerinden ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin elinde bulunan ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Motosikleti durdurulan şüpheli üzerinde yapılan aramada, marka ve seri numarası silinmiş 2 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 2 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.