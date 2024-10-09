Eskişehir'de Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi

Eskişehir'de trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 23 sürücüye ceza uygulandı.

09.10.2024 15:16
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Eskişehir'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-9 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 sürücünün abart egzozlu araç kullandığı tespit edildi.

Ayrıca denetimlerde, 352 sürücünün yasak olan yerlerde durakladığı, 1615 sürücünün taşıt yoluna park ettiği belirlendi.

Söz konusu araç sürücüleri hakkında ihlallerine göre idari para cezası tutanağı düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi - Son Dakika

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