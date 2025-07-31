Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilinde 1 kilo 46 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir süredir takip edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil, Eskişehir- Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durduruldu.
Uzman ekibin narkotik köpeği ile yaptığı aramada, otomobilin arka koltuğunun alt kısmına poşet içine gizlenmiş halde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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