Eskişehir'de Vatman ve Otobüs Şoförlerine Yeni Üniformalar - Son Dakika
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Eskişehir'de Vatman ve Otobüs Şoförlerine Yeni Üniformalar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESTRAM'da görevli vatmanlar ve otobüs şoförleri için Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan yeni üniformalarını teslim aldı. 801 personel için özel olarak üretilen kıyafetler, kadın istihdamını destekleyerek kamu tasarrufuna katkıda bulundu.

30.12.2024 15:51  Güncelleme: 17:01
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM'da hizmet veren vatmanların ve belediye otobüs şoförlerinin üniformaları, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden ESTRAM A.Ş.'de görev alan vatmanların ve belediye otobüs şoförlerinin üniformaları Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlandı. Odunpazarı Belediyesi'nin kadın istihdamını destekleyen ve tasarruf sağlayan tekstil atölyesinde vatmanlar ve otobüs şoförleri için gömlek, kazak ve pantolonlar özenle hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Toplamda 801 personel için hazırlanan kıyafetler beğenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ESTRAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Murat Bayındır, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Oğuz Özkara, Odunpazarı A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Paşaoğlu Armutlu ve personel bir araya gelerek, kıyafetleri teslim etti.

Üretmenin önemine vurgu yapan Başkan Kazım Kurt, "Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını ve üretim sürecinde aktif rol almalarını önemsiyoruz. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezimizle toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, yerel ihtiyaçları da karşılayarak topluma fayda sunmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Hazırlanan üniformaları çok beğenen Başkan Ünlüce de "Kadınların istihdam edildiği atölyede personelimizin üniformaları üretildi. Hazırlanan kıyafetlerle hem atölye çalışanlarına destek olduk hem de kamu tasarrufu sağladık. Personelimize yeni kıyafetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Başkanımız Kazım Kurt olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Vatman ve Otobüs Şoförlerine Yeni Üniformalar - Son Dakika

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