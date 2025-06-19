Eskişehir'de Yüksekte Çalışma Eğitimi Verildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi tarafından "Yüksekte Çalışma Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimde, yüksekte çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, kişisel koruyucu donanımların ve yüksekte çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı ile kurtarma planlaması ve uygulamalarının ele alındı.

Uygulamalı bölümde, kurum yerleşkesine kurulan iskele üzerinde güvenli tırmanış ve sabitlenme teknikleri uygulandı, katılımcılar yüksek alanlarda güvenli çalışma becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceği de bildirildi.