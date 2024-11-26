Eskişehir\'de Zeytinciliğe Destek Projeleri Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, UNESCO tarafından 'Dünya Zeytin Ağacı Günü' ilan edilen 26 Kasım'da sosyal medya hesabından bu konudaki çalışmalarını paylaştı. Zeytinciliği yeniden ayağa kaldırmak için çiftçilere destek olduklarını belirten Başkan Ünlüce, "Şehrimizin önemli geçim kollarından biri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş zeytinciliği yeniden hareketlendirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

UNESCO tarafından Dünya Zeytin Ağacı Günü ilan edilen 26 Kasım dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesaplarından yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.

"566 dekar daha zeytin bahçesi oluşturulmasına imkan sağlayacağız"

Zeytinciliğe büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ünlüce, "Şehrimizin önemli geçim kollarından biri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş zeytinciliği yeniden hareketlendirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. 2022 yılında Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 12 bin zeytin fidanı dağıtarak 435 dekarlık zeytin bahçesi oluşturulmasına imkan sağladık. Bölgede üretim yapan çiftçimizden aldığımız zeytinlerden Dorlion markası ile yüksek polifenollü, içilebilir, natural sızma zeytinyağı ürettik ve Üretici Marketlerimizde satışa sunduk. Önümüzdeki süreçte de bölgedeki çiftçimize 17 bin zeytin fidanı dağıtarak 566 dekar daha zeytin bahçesi oluşturulmasına imkan sağlayacağız. Bu alanda uzmanlaşmış akademisyenler ile birlikte Sakarya Vadisi'nde çiftçimize zeytin yetiştiriciliği eğitimleri veriyoruz" dedi.

Desteklerin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Ünlüce, "Barış ve bereketin simgesi olan zeytin ağacının kuraklığa dayanıklı yapısıyla çevreyi koruduğunu, toprak erozyonunu önlediğini ve en önemlisi karbon depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladığını biliyoruz. Tüm bu sebeplerle zor günlerden geçen çiftçimizi zeytincilik konusunda desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.