ESMAK Proje Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ESMAK Proje Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) Proje Tanıtım Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği bir toplantıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, projenin genel amaçları ve ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanlar tanıtıldı. Ayrıca, hazırlanan eğitim takvimine göre yıl sonuna kadar işletmelerin eğitimlerinin tamamlanacağı bildirildi. Vali Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla özel sektörde donanımlı ve müdahaleye hazır arama kurtarma ekipleri oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Toplantının ardından Vali Aksoy ve katılımcılar, Vilayet Meydanı'na getirilen firmaların ve AFAD'ın arama kurtarma araçlarını inceledi.

12.06.2024 11:58
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Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği toplantıda, projenin genel amaçları, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanların tanıtımı yapılarak, hazırlanan eğitim takvimine göre yıl sonuna kadar işletmelerin eğitimlerinin tamamlanacağı bildirildi.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, müdahale kapasitesinin kamu personeli, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile AFAD gönüllülerinden olmak üzere 48 araç ve 1425 personel olduğunu belirterek, "Meydana gelebilecek afetlerde müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak ve destek olmak amacıyla, 250 ve üzeri çalışan personel sayısı bulunan 44 özel sektör bünyesinde donanımlı ve müdahaleye hazır, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekipleri oluşturulması hedeflenmektedir." dedi.

Toplantının ardından Vali Aksoy ve katılımcılar, Vilayet Meydanı'na getirilen firmaların ve AFAD'ın arama kurtarma araçlarını inceledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Eskişehir, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESMAK Proje Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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