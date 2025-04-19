Esnaf için stopaj yükü hafifletilmeli - Son Dakika
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Esnaf için stopaj yükü hafifletilmeli

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TESK Başkanı Palandöken, artan kiralar ve enflasyona dikkat çekerek stopajın tamamen kaldırılmasını istedi.

19.04.2025 11:09
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(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan enflasyon ile birlikte iş yeri kiralarının yükselmesine bağlı olarak stopajın da giderek arttığına dikkati çekerek, "Esnaf iş yapamıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor. Kiraların çok yüksek olması da insanları mağdur ediyor. Maliye Bakanımızın, hem insanları ferahlatacak hem de iş yeri sahiplerini koruyacak bir uygulamayla bu oranı en azından yüzde 10'a indirmesi büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Peki, bu meseleyi tamamen çözer mi? Hayır. Çünkü gerçekten de kira stopajının tamamen kaldırılması gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, esnafın sırtında kambur olan stopaj yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi.  Palandöken, "Biliyorsunuz artık esnafın böyle 30-50 sene ayakta kalmasımümkün değil. Esnafın ömrü 3 ila 3,5 sene sürüyor. Açıyor, kapatıyor. Ya haksız rekabetten, ya iş yerinin iş yapamamasından ya da fizibilitesinin düzgün yapılamamasından kaynaklanıyor. Bir de bu stopaj mağduriyeti eklenince, esnafın ayakta kalması çok zorlaşıyor. Bilindiği üzere, yapılan işlerde ve verilen hizmet sektöründe bu tür yükler olmuyor. Dolayısıyla enflasyonda bir düşüş beklemek de sürekli öteleniyor. Neden olmuyor? Çünkü esnaf ayakta kalmazsa ekonomi de ayakta kalmaz. Bilindiği üzere, 2,5 milyonun üzerinde mükellef esnaf ve sanatkar var ve bunların büyük çoğunluğu kısa ömürlü oluyor. Bir taraftan kira baskısı, diğer taraftan haksız rekabetin karşısında her gün kan kaybediyorlar" diye konuştu.

"Esnaf iş yapamıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor"

Yeni bir düzenleme ile stopajın tamamen kaldırılmasının kesin çözüm olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Pandemide olduğu gibi, yüzde 25 olan stopaj oranı önce yüzde 20'ye, ardından yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu uygulama esnafı rahatlatmıştı. Hiç olmazsa yine böyle bir adım atılmalı. Çünkü ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı var. Esnaf iş yapamıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor. Kiraların çok yüksek olması da insanları mağdur ediyor. Maliye Bakanımızın, hem insanları ferahlatacak hem de iş yeri sahiplerini koruyacak bir uygulamayla bu oranı en azından yüzde 10'a indirmesi büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Peki, bu meseleyi tamamen çözer mi? Hayır. Çünkü gerçekten de kira stopajının tamamen kaldırılması gerekiyor. Gelir vergisine tabi olan işlerde bu vergi zaten ödeniyor. Bu nedenle esnaf, bu hizmetleri alırken ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Hatta elektrik, su ve doğalgazın da iş yerleri için daha ucuz olması gerekiyor. Çünkü bunlar, hizmete giren ve doğrudan gelir üretmeyen ama işin devamı için zorunlu olan kalemlerdir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esnaf için stopaj yükü hafifletilmeli - Son Dakika

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