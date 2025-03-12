Esnafa Ramazan Ziyareti

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Cihad Terzioğlu, Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

Kıyık Caddesi vatandaşlarla bir araya gelen Terzioğlu ve İba, esnafa hayırlı işler diledi.

Terzioğlu ve İba, esnaf tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İba, ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhunu paylaştıklarını belirtti.