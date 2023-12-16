Esneyurt\'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı

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ESENYURT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın sokak üzerinde bulunan bir dükkana dalması sonucu meydana gelen kazada, dükkan içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, olay sonrası hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1187. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 LG 6633 plakalı hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, sokak üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkanına daldı. Bu sırada, dükkan içerisinde bulunan Reşat Özcan ile Orhan Pasul aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanırken, aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkan içerisine giren hafif ticari araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)