Espiye Devlet Hastanesinde yangın ve hasta tahliyesi tatbikatı yapıldı.
Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Habip Resul Birinci, yaptığı açıklamada, hastanede olası bir yangın ve afet durumu söz konusu olması halinde herhangi bir eksikliğin olup olmadığını değerlendirmek istediklerini belirterek, tatbikata katılan personele teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Espiye Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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