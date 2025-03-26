Esra Erol'a 18 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Esra Erol'a 18 Milyon TL Ceza

RTÜK üyesi Tuncay Keser, ATV'nin 'Esra Erol'da' programına verilen 18 milyon TL cezanın tebliğ tarihini sordu.

26.03.2025 16:20
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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, ATV'ye " Esra Erol'da" programı nedeniyle 7 Kasım 2024 tarihinde oy birliğiyle 18 milyon TL ceza verilmesine ilişkin kararın RTÜK'ün sitesine yeni eklendiğini belirterek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e "Esra Erol'da' programı için verilen 18 milyon TL'lik ceza hangi tarihte tebliğ edildi" diye sordu.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına 7 Kasım 2024 tarihinde 18 milyon TL ceza verilmesine ilişkin  30 nolu kararın Üst Kurul'un sitesine bugün konduğunu açıkladı. Keser, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Üst Kurul'un internet sitesinden iki gün arayla alınan ekran görüntülerini paylaşan ı. Keser, "RTÜK sitesinden, 7 Kasım 2024 tarihli kararlara ilişkin iki gün arayla alınan ekran görüntüleri. Bir fark var. İki gün önce 30 nolu karar yok, bugün var. Karar ile Üst Kurula en fazla şikayet edilen programlardan 'Esra Erol'da'ya ceza verildiği ve 2024'te ATV'nin tek cezası" dedi.

Aynı toplantıda alınan yaptırım kararlarının diğer kanallara ocak ayı içinde tebliğ edildiğine dikkat çeken Keser, "'Esra Erol'da' programı için verilen 18 milyon TL'lik ceza hangi tarihte tebliğ edildi? Ben bulamadım, Sayın RTÜK Başkanı'na soruyorum" ifadesini kullanarak oy birliğiyle alınan kararın linkini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esra Erol'a 18 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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