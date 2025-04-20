Esra Yüce Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Esra Yüce Dünya Şampiyonu Oldu

Esra Yüce Dünya Şampiyonu Oldu

Bursa'da doğuştan engelli Esra Yüce, yüzme dalında dünya şampiyonu oldu ve büyük başarılar elde etti.

20.04.2025 11:19
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BURSA'da doğuştan güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamayan Esra Yüce (13), 8 yıl önce başladığı yüzme sporunda 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu oldu. Sırt üstü yarışlara sabit duramadığı için antrenörünün terzide yaptırdığı, bir ucu antrenörünün elinde olup, diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde katılan Yüce, Sırbistan'da yapılan yarışmalarda sırt üstü 50 metrede dünya 2'nciliğini elde etti. Milli yüzücü, 50 metre kelebekte de dünya şampiyonu oldu.

Bursa'da yaşayan ev hanımı Fatma (55) ve okul müdürü Sinan Yüce (58) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Esra, 13 yıl önce güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının kaslarının güçlenmesi için yüzme sporuna yönlendirdiği Esra, 8 yıl önce gittiği havuzda kısa sürede yüzmeyi öğrenince performansıyla antrenör İlyas Aziz'in (33) dikkatini çekti. İlyas Aziz'in özel olarak ilgilendiği Esra Yüce, engel durumuna göre, Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu olan Yüce, 50 metre sırt üstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

TERZİDE YAPTIRILAN APARAT BAŞARI GETİRDİ

Antrenör İlyas Aziz, sırt üstü yarışmaların startında sabit durması gereken ancak el ve kollarını kullanamadığı için su üstünde sabit duramayan Esra için bir terziye giderek emniyet kemerine benzeyen özel aparat yaptırdı. Yüce, bir ucu antrenörünün elinde olup diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde yarışma öncesi sabit kaldı. Startın verilmesi ile dişleriyle sıktığı aparatı bırakıp, yüzmeye başlayan Esra Yüce, 50 metre sırtüstünde de Türkiye şampiyonu olunca milli takıma katıldı.

50 METRE KELEBEKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

7'nci sınıf öğrencisi olan Yüce, 4-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan'ın Zlatibor kentinde yapılan, 56 ülkeden 2742 sporcunun katıldığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldu. Yüce, antrenörünün terziye yaptırdığı özel aparatla katıldığı 50 metre sırtüstü yüzmede ise dünya 2'nciliği aldı. Esra, aynı yarışmalarda Fair Play (En centilmen kız sporcu) ödülüne de layık görüldü.

'ANTRENMAN YAPILMADAN BAŞARILMAYACAK BİR SPOR'

Paralimpik yüzme sporunun düzenli ve disiplinli antrenman yapılmadan başarılamayacağını söyleyen Esra Yüce, dünya şampiyonasına uzanan serüvenini şu sözlerle anlattı:

"7'nci sınıfa gidiyorum. 8 yıldır yüzüyorum. Benim hastalığımdan dolayı doktora gitmiştik. Oradaki doktor bana yüzmenin hastalığıma iyi geleceğini söyledi ve ben de yüzmeye başladım. Antrenmanlarda çok çalıştım. Sabah geldim, akşam geldim. İlyas Hocam da sağ olsun yardım etti bana, antrenmanlar hazırladı. İlk başladığımda yüzme bana çok sıkıcı geliyordu. Sonra sevmeye başladım, daha iyi gelmeye başladı. Alıştım. Antrenmanı yapılmadan başarılmayacak bir spor. Bu yüzden antrenmanları aksatmamak gerekiyor."

'YÜZMEYE FİZİK TEDAVİSİ İÇİN BAŞLAMIŞTI'

Havuza tedavi amacıyla gelen Esra'nın yeteneğiyle öne çıktığını söyleyen yüzme antrenörü İlyas Aziz ise "Esra ile çalışmalarımız 2017 yılında başladı. 8 yıldır Esra ile çalışıyoruz. Esra yanıma geldiğinde daha 5 yaşındaydı. Birçok paralimpik yüzücünün başlangıcı olduğu gibi Esra da buraya fizik tedavisi amacıyla gelmişti. Yetenekli olduğunu fark ettik. ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye karar verdik. Güzel de başarılar elde etmeye başladık. Öncesinde Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Geçen sene ilk defa milli takım kadrosuna dahil oldu. Uluslararası düzenlenen dünya kupası müsabakalarında İtalya'da ilk defa Avrupa Gençlik Oyunları'nda 2'ncilik kazandı. Daha sonrasında bu sene yine milli takım kadrosuna dahil oldu. Esra, Sırbistan'da kelebekte dünya şampiyonu oldu. Sırtüstü yüzmede dünya 2'nciliği kazandığı yarışmalarda, en centilmen sporcu seçilerek bizi gururlandırdı" diye konuştu.

'HAFTANIN 6 GÜNÜ ANTRENMANA GELİYOR'

Kızının haftanın 6 günü düzenli antrenman yaptığını anlatan Sinan Yüce, "Ben de 30 yıllık eğitimciyim. En küçük çocuğum olan Esra'yı özel durumu nedeniyle 8 sene önce yüzme okuluna kaydettirdik. Para yüzme çalışmalarına hocasıyla başladı. Haftanın 6 günü antrenmanlarına geliyor. Esra'nın kas ve eklem dokularında eksiklik var. Operasyon yaptırdık. İlave kas dokusunu arttırdık ama bir sonuç alamadık. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine yüzmeye başladı. Kızım antrenmanlarını aksatmadan geliyor. Ben de ona elimden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyorum. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK BİZLERİ DE GURURLANDIRDI'

Tesislerinde gördüğü tedavi ve eğitimin ardından dünya şampiyonu olan Esra ile gurur duyduklarını söyleyen Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mesut Köse de "Esra, 5 yaşından bu yana tesisimizde çalışmalarına devam etmektedir. Yüzme antrenörümüz İlyas Hocamızla birlikte çalışmalarına devam etmektedir. Esra, İlyas Hocamızın gayretli çalışmalarıyla birlikte hem uluslararası alanda hem de ülkemizde çok iyi başarılara imza attı. Biz de başarılarla gurur duyuyoruz. Dünya şampiyonasında da dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esra Yüce Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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