Estetik İşitme Cihazı: Küpe Tasarımı

Güncel

Duyma kaybına çözüm için tasarlanan "küpe" şeklindeki cihaz kullanıcılarını doğal seslerle buluştururken estetik ve şık bir görüntü sağlıyor.

İşitme kaybı yaşayanların sağlıklı duymak amacıyla işitme cihazlarını kullanması gerekiyor. Birçok modeli olan bu cihazlar duyma güçlüğü çeken insanların sorunlarına çözüm olurken teknolojinin gelişmesiyle artık farklı tasarımlarla sunuluyor.

Bunlardan biri olan "küpe" olarak tasarlanan işitme cihazı, estetik görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

Duyma kaybı yaşayan kadınlar tarafından tercih edilen cihazların farklı modelleri bulunuyor.

Gümüş, altın ve bakır renkte tasarlanan cihazlar, kişilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, görenlerin ilk etapta "küpe" zannettiği cihazların takım olarak kullanılması için kolyesi de bulunuyor.

"Üzerimde toplum baskısı hissettim"

Cihazın kullanıcılarından Ayşegül Çıngırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, algılama ve duyma sorunu yaşaması üzerinde iki yıl önce doktora gittiğini söyledi.

Doktorların yüzde 40 duyma kaybı yaşadığını kendisine aktardığını dile getiren Çıngırlar, "Kendi kendime dedim ki 'Şimdi ben kulaklık nasıl takacağım?' Doktor da kulaklık tavsiye etmişti. Düşünürken üzerimde toplum baskısı hissettim. Bir yıl kadar erteledim, ihmal ettim." dedi.

Geçen yıl girdiği üniversite sınavını kazanıp, İngilizce çevirmenlik bölümünde okumaya başladığını ifade eden Çıngırlar, derslere başladığı ilk günlerde duyma sıkıntısının ilerlediğini hissettiğini kaydetti.

Çıngırlar, duyma sorunu yüzünden işitme cihazı arayışına girdiğini, daha estetik görünen bir cihaz ararken bu "küpe" şeklindeki cihazlara rastladığını ve bunların çok hoşuna gittiğini aktardı.

Cihazı hemen alıp kullanmaya başladığını ifade eden Çıngırlar, "Çok memnunum, çok güzel. Estetik açıdan da duygusal açıdan da muhteşem. Çevremdekiler genel olarak anlamıyorlar ama 'Küpelerin çok değişik, çok güzel.' diyorlar. Ben de kulaklık olduğunu söylüyorum ve şaşırıyorlar." diye konuştu.

Çıngırlar, çevresinde işitme sorunu yaşayanlara da bu cihazı tavsiye ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öyle birkaç arkadaşım var. Onlar da görüntü olarak çekiniyordu. Sonuçta kadınız, görüntüye önem veriyoruz. Bundan dolayı onlara da tavsiye ettim. Çok hoşlarına gitti ve beğendiler. Onlar da aldı diye düşünüyorum. İşitme sorunu yaşayan herkese tavsiye ediyorum. Çok memnunum. Çok güzel, duygusal ve psikolojik olarak inanılmaz rahat hissediyorum."

"Gözlüğümü nasıl kullanıyorsam bu cihazı da öyle kullanıyorum"

Sevim Yağcı ise kalabalık ortamlarda bazı sesleri seçemediğini anlaması üzerine 2 yıl önce doktora gittiğini söyledi.

Doktorda yüzde 40 ila 45 oranında duyma kaybı olduğunu öğrendiğini belirten Yağcı, duyma kaybının yaşadığı streslerden dolayı olabileceğinin söylendiğini ifade etti.

Yağcı, toplum içinde çok aktif olduğunu, işitme cihazının fazla görünmesini istemediğini, bu nedenle sosyal medyadan, doktorlar ve arkadaşlarından araştırmalar yaptığını, ardından bu cihazla tanıştığını anlattı.

"Küpe" şeklindeki cihazdan çok memnun olduğunu söyleyen Yağcı, "Rahatım. Bir gözlük kullanır gibi işte gerektiği zaman çıkarıyorum, gerektiği zaman takıyorum. Gözlüğümü nasıl kullanıyorsam bu cihazı da öyle kullanıyorum. Çok memnunum. Hayatımı bayağı bir kolaylaştırdı. Sesleri daha iyi duyuyorum, konuşmaları daha iyi duyuyorum. Önceden duymadığım için bağırıyormuşum mesela. Şimdi daha sakinim. Daha iyiyim. Daha bir rahatım." dedi.

Yağcı, çevresindekilerin cihazı "küpe" zannettiğini belirterek, çoğu kimsenin cihaz olduğunu anlamadığını da belirtti.

"Milyonlarca insanımız işitme kaybı olduğu halde işitme cihazı kullanmıyor"

Earnet İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her 6 kişiden birisinin işitme sorunu yaşadığını söyledi.

Ağaç, işitme sorunu yaşanmasının şehir gürültüsü, yenilen gıdalar ile hayat tarzı gibi birçok nedeni olabileceğini dile getirdi.

İşitme kaybının halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Ağaç, Avrupa Birliği (AB) genelinde işitme kaybı yaşayan bir kişinin cihazı kullanmaması halinde devlete olan yükünün yıllık 8 bin 200 Avro olduğunu kaydetti.

Türkiye'de bu yükün daha fazla olduğunun altını çizen Ağaç, "İşitme kaybı bir kusur olarak görüldüğü için ülkemizde halen sokakta binlerce, milyonlarca insanımız işitme kaybı olduğu halde işitme cihazı kullanmıyor. Tahmin ediyoruz ki işitme cihazı kullananların sayısı yüzde 15 civarındadır. İşitme kaybı olup da işitme cihazı ihtiyacı olduğu halde cihaz kullanmayanların sayısının yüzde 85 civarı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Ağaç, işitme kaybının "kusur" olarak görüldüğü için insanların cihaz kullanmak istemediğini belirterek, "Halbuki biz hayatımız boyunca dişimiz gidiyor, taktırıyoruz. Gözlük ihtiyacı oluyor, takıyoruz. Ne olursa olsun bir çözüm üretiyoruz ama işitme kaybı neden ayıp olarak gözüksün? Bunu hala anlamış değiliz. Kültürel bir baskı var, mahalle baskısı var. Bunu medya aracılığıyla yok etmemiz gerekiyor. Halkımız gerçekten büyük bir ıstırap çekiyor. Aileler ciddi bir şekilde yıpranıyor." ifadelerini kullandı.

Sokakların ses itibarıyla güvenli olmadığından bahseden Ağaç, özellikle şehir içi gürültü olmak üzere kurumların bu durumu ciddiye alarak önleyici tedbir alması gerektiğini anlattı.

"Yeni tasarımlar ekim sonunda"

Ağaç, kendi ürettikleri cihazlarda sesin doğal olmasına ve estetik görünüme dikkat ettiklerini söyledi.

Kadınların severek kullanmasından dolayı "küpe" şeklinde cihaz ürettiklerini belirten Ağaç, cihazın hem estetik göründüğünü hem de duyma kaybına çözüm olduğunu dile getirdi.

Ağaç, cihaz sayesinde kişinin doğal seslerin hepsini alabildiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde küpe ve diğer aksesuarlar Avrupa'dan çok ileri seviyede olduğu için ülkemizin insanlarına yönelik talepleri araştırdık. Nasip olursa ekim sonu itibarıyla yerli tasarımlar ülkemizin zevkine hitap edecek. Kişi artık istediği şekilde küpesini kıyafetine göre değiştirebilecek. Daha fonksiyonel, daha rahat farklı renklerde, desenlerde olacak. Şu anda 4-5 farklı modeli var."