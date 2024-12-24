ESTRAM A.Ş. 20. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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ESTRAM A.Ş. 20. Yılını Kutluyor

ESTRAM A.Ş. 20. Yılını Kutluyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif raylı tramvay sistemi ESTRAM, 20 yıl boyunca 700 milyon yolcu taşıdı. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sistemin ulaşımda sağladığı katkıları vurguladı.

24.12.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden ESTRAM A.Ş. 20'nci yılını kutluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar taşıdığı 700 milyona yakın yolcu ile şehrimize önemli bir değer katan ESTRAM'ın 20'nci yaşını kutluyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

24 Aralık 2004 tarihinde hizmete giren hafif raylı tramvay sistemi, 20 yıldır vatandaşların ulaşımda en çok tercih ettiği ulaşım ağı olarak kullanılıyor. Hizmete başladığı günden bu yana 700 milyona yakın yolcu taşıyan, yaklaşık 52 milyon kilometre yol kat eden ESTRAM, bu mesafe ile dünyanın çevresini bin 286 kez turlamış oldu.

"Daha fazla yolcu taşıması sebebiyle özel araç kullanımını azaltıyor"

Hafif raylı tramvay sisteminin 20'nci yılını sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Tramvaylarımız elektrikle çalıştığı için karbon salınımını azaltıyor, hava kalitesini iyileştiriyor, enerji verimliliği sağlıyor, daha fazla yolcu taşıması sebebiyle özel araç kullanımını azaltıyor, engelli dostu tasarımı ve geniş hat ağı sayesinde halkımızın şehrin her noktasına erişimini kolaylaştırıyor. Bugüne kadar taşıdığı 700 milyona yakın yolcu ile şehrimize önemli bir değer katan ESTRAM'ın 20'nci yaşını kutluyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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