Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Etnik Sinyaller Müzik Grubu sahne aldı.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan vokalist Coşkun Karademir, piyanoda Adem Gülşen ve kavalda Fatih Koçer, sevilen eserlerini seslendirdi.
Grup, Anadolu'nun geleneksel halk şarkılarını ve makamsal yapılardan esinlenerek bestelediği enstrümantal ezgilerini, elektronik müzik ile harmanlayarak sahneye taşıdı.
Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Etnik Sinyaller Bursa'da Konser Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?