EÜ'den Tescilli Bebek Battaniyesi

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Ege Üniversitesinde (EÜ) geliştirilen "bebekler için dört mevsim kullanılabilir sakinleştirme battaniyesi", Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili aldı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve Prof. Dr. Ayla Bayık Temel tarafından "bebeklerin ağlama problemini azaltma, daha uzun süre uyumalarını ve kucakta rahat tutulmalarını sağlamak" amacıyla "Bebekler İçin Dört Mevsim Kullanılabilir Sakinleştirme Battaniyesi Projesi" hazırlandı.

Çalışmaların başarılı şekilde sonuçlanmasının ardından üniversite, 2022'de tescil için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Değerlendirmeler sonrası battaniye projesine faydalı model tescili verildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Dönmez'i tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Dönmez, bebeklerin, anne rahminde yaklaşık 9 ay 10 gün kadar sıkışık ve sıcak ortamda yaşadıklarını belirtti.

Bebeklerin dünyaya geldikten sonra aynı ortamın devam etmesini istediklerini anlatan Doç. Dr. Dönmez, "Bu ortamın devam ettirilmesi, bebeklerin dünyaya uyum sürecini kolaylaştırır. Bu buluş, bebek ürünleri için de temel gereçlerden biridir. 0 ile 6 ay arası bebeği olan tüm anne ve babalar tarafından tercih edilebilir. Bebeği kundaklandığında rahatsız etmeyecek, hafif kumaştan imal edilen, kumaş kenarları dikişsiz olan bir bebek battaniyesi tasarladık." ifadelerini kullandı.