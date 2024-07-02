Europol Operasyonunda Çocuk İstismarı İçin Ücret Ödeyen 197 Kişi Hakkında Yeni İpuçları Bulundu - Son Dakika
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Europol Operasyonunda Çocuk İstismarı İçin Ücret Ödeyen 197 Kişi Hakkında Yeni İpuçları Bulundu

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yürütülen operasyonda, canlı yayın platformlarını kullanarak çocukların istismar edilmesi için ödeme yapan 197 kişi hakkında yeni ipuçları ortaya çıkarıldı. Operasyonda 10 ülkeden 32 personel görev aldı ve Filipinler'de çocukları cinsel olarak sömüren suç şebekelerine yönelik yapılan soruşturmalardan elde edilen veriler analiz edildi. İstismara uğrayan çocukların bazılarının 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, alıcı ve çocuk tacirlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Suçluların açığa çıkarılmasını zorlaştıran çevrim içi istismarın şifreli bağlantılar üzerinden gerçekleştiği ve dijital kanıtların az olduğu belirtilmektedir.

02.07.2024 17:17
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Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) yürüttüğü operasyon kapsamında canlı yayınlarda çocukların istismar edilmesi için ücret ödeyen 197 kişi hakkında yeni ipuçlarının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında canlı yayın platformlarını kullanarak insan tacirlerine çocukları istismar etmeleri için ödeme yapan kişileri tespit etmeyi amaçlayan operasyonda 10 ülkeden 32 personel yer aldı.

Uzman ekip, 24-28 Haziran'da, Filipinler'de çocukları cinsel olarak sömüren suç şebekelerine yönelik soruşturmalardan elde edilen on binlerce görüntü ve videodan elde edilen veriler ile 12 bin müşteri ile 100 satıcının hesapları üzerindeki çevrim içi konuşmaları analiz etti.

Araştırmalar neticesinde canlı yayınlarda çocukların istismar edilmesi için para ödeyen 197 kişiye dair yeni ipuçları tespit edildi.

İstismara uğrayan çocuklardan bazılarının 3 - 4 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, çocukların canlı yayınlanan istismarını izlemek için ödeme yapan alıcı ve çocuk tacirlerinin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Söz konusu kişilerden bazıları ayrıca, Filipinler'e seyahat ederek çocuklara cinsel istismarda bulunuyor.

Çevrim içi istismarın şifreli bağlantılar üzerinden gerçekleşmesi ve çok az dijital kanıt bulunması suçluların açığa çıkarılmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Europol Operasyonunda Çocuk İstismarı İçin Ücret Ödeyen 197 Kişi Hakkında Yeni İpuçları Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Europol Operasyonunda Çocuk İstismarı İçin Ücret Ödeyen 197 Kişi Hakkında Yeni İpuçları Bulundu - Son Dakika
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