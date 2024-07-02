Europol Operasyonunda Çocuk İstismarı İçin Ücret Ödeyen 197 Kişi Hakkında Yeni İpuçları Bulundu

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Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) yürüttüğü operasyon kapsamında canlı yayınlarda çocukların istismar edilmesi için ücret ödeyen 197 kişi hakkında yeni ipuçlarının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında canlı yayın platformlarını kullanarak insan tacirlerine çocukları istismar etmeleri için ödeme yapan kişileri tespit etmeyi amaçlayan operasyonda 10 ülkeden 32 personel yer aldı.

Uzman ekip, 24-28 Haziran'da, Filipinler'de çocukları cinsel olarak sömüren suç şebekelerine yönelik soruşturmalardan elde edilen on binlerce görüntü ve videodan elde edilen veriler ile 12 bin müşteri ile 100 satıcının hesapları üzerindeki çevrim içi konuşmaları analiz etti.

Araştırmalar neticesinde canlı yayınlarda çocukların istismar edilmesi için para ödeyen 197 kişiye dair yeni ipuçları tespit edildi.

İstismara uğrayan çocuklardan bazılarının 3 - 4 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, çocukların canlı yayınlanan istismarını izlemek için ödeme yapan alıcı ve çocuk tacirlerinin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Söz konusu kişilerden bazıları ayrıca, Filipinler'e seyahat ederek çocuklara cinsel istismarda bulunuyor.

Çevrim içi istismarın şifreli bağlantılar üzerinden gerçekleşmesi ve çok az dijital kanıt bulunması suçluların açığa çıkarılmasını zorlaştırıyor.